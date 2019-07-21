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РИА Новости

Зеленский поблагодарил украинцев за поддержку партии "Слуга народа"

Вчера, 20:05
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой голосуют на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой голосуют на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой голосуют на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в Киеве
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после обнародования данных exit poll поблагодарил жителей страны за поддержку его партии "Слуга народа".
"Мы благодарны народу Украины за поддержку. Спасибо вам", - заявил Зеленский в штабе партии.
По данным национального exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Верховную раду Украины по итогам внеочередных выборов, лидирует партия Зеленского "Слуга народа " с 43,9%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 11,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко, которая набирает 8,9%.
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