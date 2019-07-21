Зеленский поблагодарил украинцев за поддержку партии "Слуга народа"

"Мы благодарны народу Украины за поддержку. Спасибо вам", - заявил Зеленский в штабе партии.

По данным национального exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Верховную раду Украины по итогам внеочередных выборов, лидирует партия Зеленского "Слуга народа " с 43,9%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 11,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко, которая набирает 8,9%.