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РИА Новости

Экзит-поллы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду

Вчера, 20:04
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИзбиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют данные национального экзит-полла.
Лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа " с 43,9%, за ней следует "Оппозиционная платформа - за жизнь" с 11,5%, на третьем месте - партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко, которая набирает 8,9%.
Также в Раду проходит партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 7,6%, и партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука, набравшая 6,3%.
Агитационные плакаты партии Владимира Зеленского Слуга Народа на одной из улиц Львова
19 июля, 10:08
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Кроме того, опубликованы экзит-поллы, проведенные по заказу украинских СМИ.
"1+1": "Слуга народа" - 44,4%, "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 12,5%, Европейская солидарность" - 8,5%, "Батькивщина" - 7,7%, "Голос", - 6%.
"112.Украина": "Слуга народа" - 42,7%, "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 12,9%, Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 8,5%, "Голос", - 6,5%.

Приоритеты партии Зеленского

После обнародования промежуточных результатов Зеленский поблагодарил украинцев за поддержку и заявил, что победа "Слуги народа" позволит реализовать его законодательные инициативы. В частности, он пообещал назначить нового генпрокурора Украины, а также принять закон об импичменте президента. В свою очередь, лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков заявил, что партия поддержит отмену депутатской неприкосновенности.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
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Глава государства также назвал приоритетные задачи для власти.
"Вы знаете, наши главные приоритеты – как и для каждого украинца, это прекращение войны, возвращение наших пленных и победа над той коррупцией, которая до сих пор остается на Украине", - заявил Зеленский в штабе партии.
Он отметил, что в ближайшее время надеется на возвращение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы, а также других арестованных.
Зеленский также прокомментировал промежуточные результаты других партий. Так, отвечая на вопрос о возможном премьерстве Тимошенко, Зеленский заявил, что главой правительства должен стать новый человек, гуру в экономике.
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Президент также пригласил лидера партии "Голос" Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новой Раде. Он отметил, что предлагал это еще во время президентской кампании.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половину депутатского корпуса (225 человек) изберут по партийным спискам, половину - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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УкраинаВ мире
Популярные комментарии
В мире видимо нет других важных новостей, если эту на первую полосу опубликовали...
21 июля, 20:26
А-Артем -
391002025
Наконец-то опубликовали! Ес! А то я так переживал
21 июля, 20:13
Владимир Свиридов
133800013
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