Экзит-поллы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду

Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют данные национального экзит-полла.

Лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа " с 43,9%, за ней следует "Оппозиционная платформа - за жизнь" с 11,5%, на третьем месте - партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко, которая набирает 8,9%.

Также в Раду проходит партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 7,6%, и партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука, набравшая 6,3%.

Кроме того, опубликованы экзит-поллы, проведенные по заказу украинских СМИ.

"1+1": "Слуга народа" - 44,4%, "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 12,5%, Европейская солидарность" - 8,5%, "Батькивщина" - 7,7%, "Голос", - 6%.

"112.Украина": "Слуга народа" - 42,7%, "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 12,9%, Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 8,5%, "Голос", - 6,5%.

Приоритеты партии Зеленского

После обнародования промежуточных результатов Зеленский поблагодарил украинцев за поддержку и заявил, что победа "Слуги народа" позволит реализовать его законодательные инициативы. В частности, он пообещал назначить нового генпрокурора Украины, а также принять закон об импичменте президента. В свою очередь, лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков заявил, что партия поддержит отмену депутатской неприкосновенности.

Глава государства также назвал приоритетные задачи для власти.

"Вы знаете, наши главные приоритеты – как и для каждого украинца, это прекращение войны, возвращение наших пленных и победа над той коррупцией, которая до сих пор остается на Украине", - заявил Зеленский в штабе партии.

Он отметил, что в ближайшее время надеется на возвращение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы, а также других арестованных.

Зеленский также прокомментировал промежуточные результаты других партий. Так, отвечая на вопрос о возможном премьерстве Тимошенко, Зеленский заявил, что главой правительства должен стать новый человек, гуру в экономике.

Президент также пригласил лидера партии "Голос" Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новой Раде. Он отметил, что предлагал это еще во время президентской кампании.