На Украине завершилось голосование на досрочных парламентских выборах

Девушка голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области

Девушка голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду закрылись на Украине.

Участки работали с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск).

В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.

В полиции заявили, что по состоянию на 19.00 мск получили почти 2 тысячи сообщений о нарушениях на выборах в Раду, возбуждено 56 уголовных дел.

Центральная избирательная комиссия сообщила, что явка на Украине по состоянию на 16.00 мск, по данным по всем 199 округам, составила 36,57%.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.