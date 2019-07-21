На Украине завершилось голосование на досрочных парламентских выборах

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду закрылись на Украине.
Участки работали с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск).
В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.
В полиции заявили, что по состоянию на 19.00 мск получили почти 2 тысячи сообщений о нарушениях на выборах в Раду, возбуждено 56 уголовных дел.
Центральная избирательная комиссия сообщила, что явка на Украине по состоянию на 16.00 мск, по данным по всем 199 округам, составила 36,57%.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.
Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.
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