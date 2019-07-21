В Краснодаре количество подтопленных территорий увеличилось вдвое

СОЧИ, 21 июл - РИА Новости. Число подтопленных из-за дождей территорий в Краснодаре увеличилось практически вдвое - до 29 дворов и участков дорог, сообщает ГУМЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что в воскресенье днём из-за сильных дождей в Краснодаре оказались подтоплены 14 территорий: семь участков дорог и семь дворов.

"По состоянию на 18.00 вследствие выпадения обильных осадков произошло подтопление 10 низменных участков проезжей части дороги и 19 участков придворовых территорий. Уровень воды составляет 10-20 сантиметров. На месте работают силы и средства РСЧС. На данный момент к ликвидации последствий привлечено 23 единицы водооткачивающей техники, в том числе пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во всех муниципалитетах региона оперативные группы администраций ведут мониторинг обстановки. Ситуация находится на контроле ЦУКС краевого главка МЧС РФ.

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. В воскресенье и понедельник местами в крае возможен сильный дождь, ливень с грозой, в отдельных пунктах град, при грозах ожидается шквалистое усиление ветра 20 метров в секунду. Прогнозируется возникновение ЧС, происшествий, связанных с подъёмом уровня рек и активизацией экзогенных процессов.

В конце июня на Сочи обрушились ливни. Они стали причиной схода селя в Красной поляне. Из-за стихии была полностью затоплена канализационная насосная станция, которая обслуживает горную Олимпийскую деревню и этнографический комплекс "Моя Россия". Власти города ввели режим ЧС в районе происшествия для ликвидации последствий селя. Также были зафиксированы подтопления в четырех поселках Сочи, без света остались около шести тысяч жителей.