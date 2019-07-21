Полиция получила почти 1,8 тысячи сообщений о нарушениях на выборах в Раду

Урны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области

Урны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Полиция по состоянию на 18.00 мск получила почти 1,8 тысячи сообщений о нарушениях на внеочередных выборах в Верховную раду, возбуждено 44 уголовных дела, заявили в воскресенье в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"По состоянию на 18.00 (совпадает с мск) в подразделения полиции поступило 1792 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом… По 44-м фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

По данным ведомства, больше всего сообщений о нарушениях поступили в Днепропетровской и Донецкой областях, а также в Киеве.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.