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РИА Новости

Полиция получила почти 1,8 тысячи сообщений о нарушениях на выборах в Раду

Вчера, 18:56
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУрны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области
Урны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Урны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Полиция по состоянию на 18.00 мск получила почти 1,8 тысячи сообщений о нарушениях на внеочередных выборах в Верховную раду, возбуждено 44 уголовных дела, заявили в воскресенье в пресс-службе Национальной полиции Украины.
"По состоянию на 18.00 (совпадает с мск) в подразделения полиции поступило 1792 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом… По 44-м фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.
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По данным ведомства, больше всего сообщений о нарушениях поступили в Днепропетровской и Донецкой областях, а также в Киеве.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение. Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.
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