В Кабардино-Балкарии два альпиниста сорвались во время восхождения в горах

НАЛЬЧИК, 21 июл - РИА Новости. Два альпиниста из Санкт-Петербурга сорвались во время восхождения в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУМЧС.
"В 16.40 мск в воскресенье поступила информация, что в ущелье Укю в Черекском районе на горе Урал (высота 4,3 тысячи метров) сорвались двое альпинистов из Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, спортсмены были зарегистрированы в альплагере "Безенги".
"На место происшествия выдвинулись шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", - уточняет ведомство.
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