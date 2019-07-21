В Кабардино-Балкарии два альпиниста сорвались во время восхождения в горах

НАЛЬЧИК, 21 июл - РИА Новости. Два альпиниста из Санкт-Петербурга сорвались во время восхождения в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУМЧС.

"В 16.40 мск в воскресенье поступила информация, что в ущелье Укю в Черекском районе на горе Урал (высота 4,3 тысячи метров) сорвались двое альпинистов из Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, спортсмены были зарегистрированы в альплагере "Безенги".