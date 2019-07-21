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РИА Новости

В штабе партии Зеленского рассказали о явке на выборах в Раду

Вчера, 18:06
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИзбиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине, по последним данным штаба партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа", составила 36,69%, заявил в воскресенье руководитель штаба Александр Корниенко.
Ранее Центральная избирательная комиссия сообщила, что явка на Украине по состоянию на 16.00 мск, по данным четырех из 199 округов, составила 34,71%.
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"У нас 36,69%... Явка для этого времени не самая большая", - заявил Корниенко на брифинге.
Он выразил надежду, что до закрытия избирательных участков явка еще увеличится. По мнению Корниенко, такая низкая явка связана с периодом отпусков.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение. Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.
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