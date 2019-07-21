В штабе партии Зеленского рассказали о явке на выборах в Раду

Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины

Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине, по последним данным штаба партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа", составила 36,69%, заявил в воскресенье руководитель штаба Александр Корниенко.

Ранее Центральная избирательная комиссия сообщила, что явка на Украине по состоянию на 16.00 мск, по данным четырех из 199 округов, составила 34,71%.

"У нас 36,69%... Явка для этого времени не самая большая", - заявил Корниенко на брифинге.

Он выразил надежду, что до закрытия избирательных участков явка еще увеличится. По мнению Корниенко, такая низкая явка связана с периодом отпусков.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.