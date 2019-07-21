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РИА Новости

Абэ хочет провести референдум по поправкам к конституции до окончания срока

Вчера, 18:05
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите глав делегаций государств – участников "Группы двадцати". 28 июня 2019
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ТОКИО, 21 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется на проведение референдума по вопросу о внесении поправок к конституции до окончания своего срока, заявил он в интервью телеканалу NHK по окончании голосования на выборах в верхнюю палату парламента страны.
Отвечая на вопрос ведущих о возможных сроках проведения референдума, Абэ ответил: "В данном вопросе, безусловно, нет крайних сроков. Но я хотел бы осуществить это во время своего срока (нахождения на посту премьера – ред.)".
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Премьер также подчеркнул, что надеется на "проведение тщательного и глубокого обсуждения" вопроса о поправках к конституции страны в парламенте.
Поправки к конституции потребуют одобрения двух третей законодателей в обеих палатах парламента Японии, а также большинства голосов на общенациональном референдуме.
Правительство Абэ пытается добиться упоминания в конституции Сил самообороны Японии, входящих в десятку самых хорошо оснащенных и обеспеченных материально вооруженных сил мира, чтобы их существование никто не мог назвать "антиконституционным". Все прежнее содержание мирной 9-й статьи предлагается оставить без изменений.
Вместе с тем соседние страны, прежде всего КНДР и Южная Корея, не раз выражали опасения в том, что Токио пытается добиться возрождения японского милитаризма, от которого пострадал во Второй мировой войне корейский народ.
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