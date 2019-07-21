Абэ хочет провести референдум по поправкам к конституции до окончания срока

ТОКИО, 21 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется на проведение референдума по вопросу о внесении поправок к конституции до окончания своего срока, заявил он в интервью телеканалу Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется на проведение референдума по вопросу о внесении поправок к конституции до окончания своего срока, заявил он в интервью телеканалу NHK по окончании голосования на выборах в верхнюю палату парламента страны.

Отвечая на вопрос ведущих о возможных сроках проведения референдума, Абэ ответил: "В данном вопросе, безусловно, нет крайних сроков. Но я хотел бы осуществить это во время своего срока (нахождения на посту премьера – ред.)".

Премьер также подчеркнул, что надеется на "проведение тщательного и глубокого обсуждения" вопроса о поправках к конституции страны в парламенте.

Поправки к конституции потребуют одобрения двух третей законодателей в обеих палатах парламента Японии, а также большинства голосов на общенациональном референдуме.

Правительство Абэ пытается добиться упоминания в конституции Сил самообороны Японии, входящих в десятку самых хорошо оснащенных и обеспеченных материально вооруженных сил мира, чтобы их существование никто не мог назвать "антиконституционным". Все прежнее содержание мирной 9-й статьи предлагается оставить без изменений.