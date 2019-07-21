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РИА Новости

Абэ не будет переизбираться на пост главы правящей партии

Вчера, 17:54
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 21 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью телеканалу NHK по окончанию голосования на выборах в верхнюю палату парламента страны заявил, что не думает о выдвижении своей кандидатуры на пост главы правящей Либерально-демократической партии по завершению своего срока в 2021 году.
"Относительно продления срока главы Либерально-демократической партии он заявил: "Абсолютно не думаю об этом. Я бы хотел тщательно выполнять то, что должен сделать на протяжении остатка своего срока", - говорится в сообщении телеканала.
Здание Парламента Японии в Токио
Вчера, 01:03
Процедура выборов в верхнюю палату парламента Японии
Синдзо Абэ был переизбран на пост председателя правящей Либерально-демократической партии Японии по итогам выборов главы правящей партии в сентябре 2018 года, таким образом, сохранив за собой и пост главы правительства Японии.
В воскресенье в Японии прошли выборы в верхнюю палату парламента. По результатам опросов на выходе с избирательных участков (exit poll), правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто лидирует на выборах, сохранив за собой большинство мест в верхней палате.
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