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РИА Новости

Эксперт оценил заявление Зеленского о будущем премьере Украины

Вчера, 17:35
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой голосуют на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой голосуют на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Политолог Юрий Светов назвал обоснованным заявление Зеленского о качествах, необходимых будущему премьер-министру Украины.
Ранее украинский лидер заявил, что новый глава правительства должен стать профессиональный экономист без политического прошлого, который был бы абсолютно независимым человеком.
Заседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
20 июля, 19:25
СМИ: партия Зеленского выбрала спикера Верховной рады
По словам Светова, заявление Зеленского основывается на его опыте, и он не хочет, чтобы правительство возглавляла фигура, связанная с политической элитой времен Петра Порошенко. Как отметил эксперт, украинский президент надеется, что премьер не будет вмешиваться в политическую жизнь страны, но сфокусируется на экономических вопросах.
"Сегодня это заявление преследует еще и такую цель: показать, чтобы люди, подобные Юлии Тимошенко, не возлагали надежды, что они могут торговаться в будущем парламенте за пост премьер-министра. Весь этот набор — это благие пожелания, но, чтобы они стали реальностью, здесь многое зависит от того, как пройдут выборы в Раду, тогда посмотрим реальную фигуру. Но мое впечатление, что это будет очередной выбор из "Квартала 95", - цитирует Светова RT.
Предвыборная акция в Киеве
13 июля, 08:00
Предвыборная кампания на Украине: 50 оттенков прежнего
На Украине в воскресенье проходят внеочередные выборы в Верховную раду. Одна половина депутатов войдет в состав парламента по партийным спискам, а другая – по мажоритарным округам. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит пять процентов.
Киев запретил участвовать в мониторинге выборов российским представителям. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.
Помимо этого, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в России. Как отмечал российский постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.
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