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РИА Новости

Абэ хочет "продвинуть" мирный договор с Россией до 2021 года

Вчера, 18:00
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкПоселок пограничников на берегу бухты Малокурильская острова Шикотан Сахалинской области
Поселок пограничников на берегу бухты Малокурильская острова Шикотан Сахалинской области
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 21 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прокомментировал вопрос заключения мирного договора с Россией.
"Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK.
Останки военных кораблей на берегу бухты Крабовой. Курильские острова, остров Шикотан
1 июля, 13:15
Южные Курилы: мирный договор как результат доверияТокио продолжает считать южные Курилы своими – это еще раз было продемонстрировано на саммите G20. Однако они остаются неотъемлемой частью России. И, похоже, Токио попал в собственную политическую ловушку.
Полномочия Абэ в качестве премьера заканчиваются в 2021 году. В этом же интервью глава правительства заявил, что не думает о продлении работы на посту лидера правящей Либерально-демократической партии, которая, по данным экзит-поллов, побеждает на выборах, сохранив за собой большинство мест в верхней палате парламента.

Курильский вопрос

Диалог двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора по окончании Второй мировой войны. Условием его заключения Япония поставила возвращение островов Южно-Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
Синяя птица. МИД Японии отказался от Курил. А потом передумал
23 апреля, 17:20
"Синяя птица". МИД Японии "отказался" от Курил. А потом передумалСимволично, что ежегодный доклад японского МИДа называется "Синей книгой по дипломатии". По крайней мере по части Курил она такая же синяя, как птица.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.
В ноябре 2018 года, после встречи Путина и Абэ в Сингапуре, стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.
Однако пока Москва и Токио не пришли ни к какому соглашению.
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Обсуждение мирного договора России и ЯпонииСиндзо АбэЯпонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Зачем нам Это опять выбрасывают!? Почему хотят приучить к мысли о возможности передачи островов? Кто и на что подписался когда приходил к власти?
21 июля, 18:37
Vbif Gjkn
6111008
Абэ не надоело толочь воду в ступе?!
21 июля, 18:01
ALAlex Limon
4520111
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