Абэ хочет "продвинуть" мирный договор с Россией до 2021 года

ТОКИО, 21 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прокомментировал вопрос заключения мирного договора с Россией.

NHK . "Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу

Полномочия Абэ в качестве премьера заканчиваются в 2021 году. В этом же интервью глава правительства заявил, что не думает о продлении работы на посту лидера правящей Либерально-демократической партии, которая, по данным экзит-поллов, побеждает на выборах, сохранив за собой большинство мест в верхней палате парламента.

Курильский вопрос

Диалог двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора по окончании Второй мировой войны. Условием его заключения Япония поставила возвращение островов Южно-Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

В ноябре 2018 года, после встречи Путина и Абэ в Сингапуре, стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.