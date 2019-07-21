У пьяного председателя участковой комиссии в Киеве нашли поддельный паспорт

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Полицейские обнаружили у пьяного председателя одной из участковых избирательных комиссий в Киеве паспорт с признаками подделки, возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Ранее пресс-служба полиции сообщила , что председатель одной из участковых избирательных комиссий в Киеве находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит штраф.

"Кроме того, правоохранители обнаружили у мужчины паспорт с явными признаками подделки. Следователи изъяли вещественное доказательство и отправили на экспертизу", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов", санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.