У пьяного председателя участковой комиссии в Киеве нашли поддельный паспорт

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Полицейские обнаружили у пьяного председателя одной из участковых избирательных комиссий в Киеве паспорт с признаками подделки, возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
Ранее пресс-служба полиции сообщила, что председатель одной из участковых избирательных комиссий в Киеве находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит штраф.
"Кроме того, правоохранители обнаружили у мужчины паспорт с явными признаками подделки. Следователи изъяли вещественное доказательство и отправили на экспертизу", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов", санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Вчера, 04:07Процедура выборов в парламент Украины
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение. Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.