Председатель одной из избирательных комиссий в Киеве оказался пьяным

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Председатель одной из участковых избирательных комиссий в Киеве находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит штраф, сообщила в воскресенье пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. В них принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

"В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что председатель участковой избирательной комиссии находится в нетрезвом состоянии. Сотрудники патрульной полиции для проверки информации провели тест на драгере, который показал результат 2,33 промилле алкоголя", - говорится в сообщении.