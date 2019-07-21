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РИА Новости

Председатель одной из избирательных комиссий в Киеве оказался пьяным

Вчера, 11:53
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Председатель одной из участковых избирательных комиссий в Киеве находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит штраф, сообщила в воскресенье пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. В них принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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"В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что председатель участковой избирательной комиссии находится в нетрезвом состоянии. Сотрудники патрульной полиции для проверки информации провели тест на драгере, который показал результат 2,33 промилле алкоголя", - говорится в сообщении.
Полицейские составили на мужчину протокол об административном правонарушении по статье "распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков на производстве"), санкция которой предусматривает штраф.
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Процедура выборов в парламент Украины
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