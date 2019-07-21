В Харькове проверяют сообщения о минировании 14 избирательных участков

Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины

Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Неизвестный сообщил о минировании 14 избирательных участков в Харькове, проводится проверка, заявили в воскресенье в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины.

"Сообщение о закладке взрывчатки на 14-ти избирательных участках, расположенных на улицах Моисеевской, Пушкинской, Леся Сердюка, Тимуровцев, Минераловодского, Чкалова, переулках Студенческом и Электроинструментальном, поступило в полицию по спецлинии "102" 21 июля в 14.55 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления, проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.