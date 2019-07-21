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РИА Новости

В Харькове проверяют сообщения о минировании 14 избирательных участков

Вчера, 16:43
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИзбиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Неизвестный сообщил о минировании 14 избирательных участков в Харькове, проводится проверка, заявили в воскресенье в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины.
"Сообщение о закладке взрывчатки на 14-ти избирательных участках, расположенных на улицах Моисеевской, Пушкинской, Леся Сердюка, Тимуровцев, Минераловодского, Чкалова, переулках Студенческом и Электроинструментальном, поступило в полицию по спецлинии "102" 21 июля в 14.55 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении.
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Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение. Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.
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