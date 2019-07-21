В Харькове проверяют сообщения о минировании 14 избирательных участков

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Неизвестный сообщил о минировании 14 избирательных участков в Харькове, проводится проверка, заявили в воскресенье в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины.
"Сообщение о закладке взрывчатки на 14-ти избирательных участках, расположенных на улицах Моисеевской, Пушкинской, Леся Сердюка, Тимуровцев, Минераловодского, Чкалова, переулках Студенческом и Электроинструментальном, поступило в полицию по спецлинии "102" 21 июля в 14.55 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении.
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По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления, проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение. Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.