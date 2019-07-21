Глава ЛНР попросил наблюдателей повлиять на Киев для соблюдения перемирия

ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Международные наблюдательные миссии должны повлиять на Киев для соблюдения условий перемирия, заявил в воскресенье глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
Ранее Генпрокуратура ЛНР заявила, что в результате обстрела Первомайска в субботу погиб один человек и семеро получили ранения, в том числе двое детей. Власти республики потребовали от международных организаций провести расследование.
"Искренне жаль, что в то время, пока Народная милиция ЛНР проводила подготовительные мероприятия по недопущению срыва договоренностей, направленных на мирное урегулирование конфликта, украинская сторона осуществила обстрел ни в чем не повинных граждан", - говорится в официальном заявлении Пасечника, предоставленном журналистам.
Глава ЛНР призвал международные наблюдательные миссии "не оставить без внимания данный преступный акт и оказать влияние на украинскую сторону". "Мы должны защищать наших граждан и не можем допустить безнаказанной гибели наших близких", - добавил Пасечник.
Глава ЛНР выразил соболезнования семье погибшей и заверил, что администрация района принимает меры по обеспечению бесперебойной работы и восстановлению всех элементов гражданской инфраструктуры города.
Ранее контактная группа на переговорах по Донбассу в Минске договорилась об очередном режиме прекращения огня в Донбассе с 00.01 мск 21 июля.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.