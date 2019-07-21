Глава ЛНР попросил наблюдателей повлиять на Киев для соблюдения перемирия

ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Международные наблюдательные миссии должны повлиять на Киев для соблюдения условий перемирия, заявил в воскресенье глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Ранее Генпрокуратура ЛНР заявила, что в результате обстрела Первомайска в субботу погиб один человек и семеро получили ранения, в том числе двое детей. Власти республики потребовали от международных организаций провести расследование.

"Искренне жаль, что в то время, пока Народная милиция ЛНР проводила подготовительные мероприятия по недопущению срыва договоренностей, направленных на мирное урегулирование конфликта, украинская сторона осуществила обстрел ни в чем не повинных граждан", - говорится в официальном заявлении Пасечника, предоставленном журналистам.

Глава ЛНР призвал международные наблюдательные миссии "не оставить без внимания данный преступный акт и оказать влияние на украинскую сторону". "Мы должны защищать наших граждан и не можем допустить безнаказанной гибели наших близких", - добавил Пасечник.

Глава ЛНР выразил соболезнования семье погибшей и заверил, что администрация района принимает меры по обеспечению бесперебойной работы и восстановлению всех элементов гражданской инфраструктуры города.

Ранее контактная группа на переговорах по Донбассу в Минске договорилась об очередном режиме прекращения огня в Донбассе с 00.01 мск 21 июля.