В Краснодаре спасатели ликвидируют 14 подтоплений из-за дождей

СОЧИ, 21 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидируют 14 подтоплений в Краснодаре после сильных дождей, сообщает ГУМЧС России по региону.

Отмечается, что на пульт оперативного дежурного ЕДДС Краснодара поступили 14 заявок о подтопленных в связи с сильными дождями участках на территории города.

"Это семь придворовых территорий и семь участков проезжей части. На месте работают силы и средства РСЧС. На данный момент к ликвидации последствий привлечено 22 единицы водооткачивающей техники. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. В воскресенье и понедельник местами в крае возможен сильный дождь, ливень с грозой, в отдельных пунктах град, при грозах ожидается шквалистое усиление ветра 20 метров в секунду. Прогнозируется возникновение ЧС, происшествий, связанных с подъёмом уровня рек и активизацией экзогенных процессов.

В конце июня на Сочи обрушились ливни. Они стали причиной схода селя в Красной поляне. Из-за стихии была полностью затоплена канализационная насосная станция, которая обслуживает горную Олимпийскую деревню и этнографический комплекс "Моя Россия". Власти города ввели режим ЧС в районе происшествия для ликвидации последствий селя. Также были зафиксированы подтопления в четырех поселках Сочи, без света остались около шести тысяч жителей.