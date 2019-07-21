В Совфеде отреагировали на заявление ДНР о нарушении Киевом перемирия

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня в Донбассе является демонстрацией неуважения к договоренностям. Об этом заявил Нарушение режима прекращения огня в Донбассе является демонстрацией неуважения к договоренностям. Об этом заявил RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Это демонстрация того, что они не намерены выполнять решения высшего руководства Украины. Если власти не будут пресекать подобные нарушения перемирия, это демонстрация того, что это делается при их попустительстве, подстрекательстве", — заявил парламентарий.

Цеков напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский уже говорил о необходимости прекращения конфликта, и выразил надежду, что политик выполнит свои обязательства.