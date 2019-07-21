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РИА Новости

В Совфеде отреагировали на заявление ДНР о нарушении Киевом перемирия

Вчера, 15:59
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредставитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня в Донбассе является демонстрацией неуважения к договоренностям. Об этом заявил RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
"Это демонстрация того, что они не намерены выполнять решения высшего руководства Украины. Если власти не будут пресекать подобные нарушения перемирия, это демонстрация того, что это делается при их попустительстве, подстрекательстве", — заявил парламентарий.
Цеков напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский уже говорил о необходимости прекращения конфликта, и выразил надежду, что политик выполнит свои обязательства.
Ранее контактная группа на переговорах по Донбассу в Минске договорилась о режиме прекращения огня в региона с 00.01 21 июля. Однако спустя несколько часов представители самопровозглашенной ДНР сообщили, что зафиксировали обстрел со стороны вооруженных формирований Украины.
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