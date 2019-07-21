Эксперт объяснил низкую явку на выборах в Раду

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Явку на выборах в Верховную раду Украины пока что можно назвать низкой, это объясняется дачным сезоном и усталостью людей от политики, считает заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%. Явка избирателей, по последним данным ЦИК Украины, составила более 20%. Порога явки нет, поэтому выборы в любом случае будут признаны состоявшимися.
Вчера, 04:07Процедура выборов в парламент Украины
"Явка, мне кажется, низкая. Конечно, пока что это довольно скромный показатель. Но это вполне объяснимо тем, что сейчас лето, отпускной период, выборы досрочные. И тем, что люди, население устали от политики", - сказал Безпалько РИА Новости.
Тем не менее, отметил он, "выборы проходят, это успех (президента Украины Владимира) Зеленского".
"Его партия будет первой по количеству полученных депутатских мандатов. Еще ряд партий порог в 5% успешно преодолевают. "Оппозиционная платформа", "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Европейская солидарность" (экс-президента) Петра Порошенко – они, вполне вероятно, пройдут в парламент", - прогнозирует Безпалько.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение. Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.