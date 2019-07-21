Эксперт объяснил низкую явку на выборах в Раду

Урны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области. Архивное фото

Урны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Явку на выборах в Верховную раду Украины пока что можно назвать низкой, это объясняется дачным сезоном и усталостью людей от политики, считает заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%. Явка избирателей, по последним данным ЦИК Украины, составила более 20%. Порога явки нет, поэтому выборы в любом случае будут признаны состоявшимися.

"Явка, мне кажется, низкая. Конечно, пока что это довольно скромный показатель. Но это вполне объяснимо тем, что сейчас лето, отпускной период, выборы досрочные. И тем, что люди, население устали от политики", - сказал Безпалько РИА Новости.

Тем не менее, отметил он, "выборы проходят, это успех (президента Украины Владимира) Зеленского".

"Его партия будет первой по количеству полученных депутатских мандатов. Еще ряд партий порог в 5% успешно преодолевают. "Оппозиционная платформа", "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Европейская солидарность" (экс-президента) Петра Порошенко – они, вполне вероятно, пройдут в парламент", - прогнозирует Безпалько.