Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-21T15:47Z
https://ria.ru/20190721/1556739891.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155673/69/1556736929_0:135:3072:1863_1036x0_80_0_0_06ccf9dbaf957038b44c5a783cef7dfb.jpg
РИА Новости

Эксперт объяснил низкую явку на выборах в Раду

Вчера, 15:47
2859
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУрны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области
Урны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Урны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Явку на выборах в Верховную раду Украины пока что можно назвать низкой, это объясняется дачным сезоном и усталостью людей от политики, считает заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%. Явка избирателей, по последним данным ЦИК Украины, составила более 20%. Порога явки нет, поэтому выборы в любом случае будут признаны состоявшимися.
Выборы на Украине
Вчера, 04:07
Процедура выборов в парламент Украины
"Явка, мне кажется, низкая. Конечно, пока что это довольно скромный показатель. Но это вполне объяснимо тем, что сейчас лето, отпускной период, выборы досрочные. И тем, что люди, население устали от политики", - сказал Безпалько РИА Новости.
Тем не менее, отметил он, "выборы проходят, это успех (президента Украины Владимира) Зеленского".
Агитационные плакаты партии Владимира Зеленского Слуга Народа на одной из улиц Львова
19 июля, 10:08
Партийный расклад: сколько мест в Раде получит "Слуга народа"
"Его партия будет первой по количеству полученных депутатских мандатов. Еще ряд партий порог в 5% успешно преодолевают. "Оппозиционная платформа", "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Европейская солидарность" (экс-президента) Петра Порошенко – они, вполне вероятно, пройдут в парламент", - прогнозирует Безпалько.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение. Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
18 июля, 10:07
"Звездная Рада": певцы и шоумены вслед за Зеленским идут во власть
2221142
Обсудить 0
Досрочные выборы в РадуВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
РИА
Новости
Задержание подозреваемого в нападении на людей на станции метро Пушкинская в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
В петербургском метро мужчина изрезал ножом глухих людей, не ответивших ему
Самолеты Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines в Викторвилле, штат Калифорния, США
В Калифорнии нашли "кладбище" самолетов Boeing 737 Max
Недостроенный военный ракетный крейсер Украина
"Как корабль назовешь…" В Сети высмеяли состояние крейсера "Украина"
Лента
новостей
Завершение укладки рельсов на Крымском мосту
Снова стал полуостровом. Завершена укладка рельсов на Крымском мосту
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Экзит-поллы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Международная космическая станция
Британец снял с Земли видео стыковки корабля "Союз" с МКС
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
СМИ рассказали об "эффективном методе" борьбы с "Северным потоком — 2"
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук рассказал о последствиях для Киева ассоциации с Евросоюзом
Зеленский показал на видео ржавый крейсер Украина
Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера "Украина"
Телеведущая Ксения Собчак
Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации
Вадим Рабинович
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Видео из кабины пилотов при посадке на воду Boeing 737 в Микронезии
Опубликовано видео из кабины самолета при посадке на воду в Микронезии
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Metallica спела "Группу крови" в Лужниках
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
01:53"Слуга народа" набирает 29,73% голосов на зарубежных избирательных участках
01:47В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
01:47Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера
01:43США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
01:39Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС
01:38Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов
01:35"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области
01:23"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов
01:11В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны
01:06Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
01:00"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ
00:53На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ
00:47В Киеве сохраняется спокойная обстановка после завершения голосования
00:39СБУ заявила, что не задерживала водителя, перевозившего "Бук" в 2014 году
00:36"Победа" сообщила о планах запустить рейсы в Египет
00:30Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде
00:30"Победа" анонсировала запуск собственного туроператора
00:29Рабинович заявил о готовности купить у Коломойского телеканал "1+1"
00:18Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии "Самопомощь"
Лента новостейМолния