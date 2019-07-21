Зеленский призвал украинцев проголосовать на выборах в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой во время голосования на внеочередных выборах в Верховную раду

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой во время голосования на внеочередных выборах в Верховную раду

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Президент Украины Владимир Зеленский с супругой во время голосования на внеочередных выборах в Верховную раду

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны проголосовать на внеочередных парламентских выборах.

"Мы это сделали! А вы? Успейте проголосовать до 20.00 (совпадает с мск)! Сделаем это вместе!", - написал Зеленский на своей странице в Facebook и опубликовал фотографию с женой на избирательном участке.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.