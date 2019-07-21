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РИА Новости

Зеленский призвал украинцев проголосовать на выборах в Раду

Вчера, 15:42
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский с супругой во время голосования на внеочередных выборах в Верховную раду
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой во время голосования на внеочередных выборах в Верховную раду
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой во время голосования на внеочередных выборах в Верховную раду
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны проголосовать на внеочередных парламентских выборах.
"Мы это сделали! А вы? Успейте проголосовать до 20.00 (совпадает с мск)! Сделаем это вместе!", - написал Зеленский на своей странице в Facebook и опубликовал фотографию с женой на избирательном участке.
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Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.
Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.
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