Украинская полиция получила более тысячи сообщений о нарушениях на выборах

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Полиция Украины по состоянию на 15.00 мск получила более 1,2 тысячи сообщений о нарушениях на выборах в Верховную раду, возбуждено 21 уголовное дело, заявил в воскресенье советник главы МВД страны Зорян Шкиряк.
"По состоянию на 15.00 (совпадает с мск) в полицию поступило уже 1225 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом… Что касается уголовных правонарушений - 21 производство внесено в единый реестр досудебных расследований", - сказал Шкиряк на брифинге.
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Он добавил, что правоохранители с начала избирательного процесса получили более 8 тысяч сообщений о нарушениях, всего возбуждено 386 дел.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение. Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.