Украинская полиция получила более тысячи сообщений о нарушениях на выборах

Избиратели голосуют на участке в Черкассах на досрочных выборах в Верховную раду Украины

Избиратели голосуют на участке в Черкассах на досрочных выборах в Верховную раду Украины

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Полиция Украины по состоянию на 15.00 мск получила более 1,2 тысячи сообщений о нарушениях на выборах в Верховную раду, возбуждено 21 уголовное дело, заявил в воскресенье советник главы МВД страны Зорян Шкиряк.

"По состоянию на 15.00 (совпадает с мск) в полицию поступило уже 1225 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом… Что касается уголовных правонарушений - 21 производство внесено в единый реестр досудебных расследований", - сказал Шкиряк на брифинге.

Он добавил, что правоохранители с начала избирательного процесса получили более 8 тысяч сообщений о нарушениях, всего возбуждено 386 дел.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.