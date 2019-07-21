Порошенко на выборах в Раду призвал остановить "российский реванш"

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш". Об этом Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш". Об этом сообщается на его Facebook-странице.

По его словам, он отдал голос за "уникальную команду", которая способна двигать Украину вперед.

"За команду, которая имеет силу, волю, патриотизм, опыт, решительность". Петр Порошенко

Бывший украинский лидер также добавил, что проголосовал за "европейскую и евроатлантическую Украину". Он выразил мнение, что Евросоюз и НАТО являются "гарантами мира, безопасности и благополучия для каждого украинского гражданина".

Сегодня, 21 июля, на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. В них участвуют 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половину депутатского корпуса (225 человек) изберут по партийным спискам, половину — в мажоритарных округах. Проходной барьер для партий — 5%.