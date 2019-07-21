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РИА Новости

Порошенко на выборах в Раду призвал остановить "российский реванш"

Вчера, 15:11
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш". Об этом сообщается на его Facebook-странице.
По его словам, он отдал голос за "уникальную команду", которая способна двигать Украину вперед.
"За команду, которая имеет силу, волю, патриотизм, опыт, решительность".
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Петр Порошенко
Бывший украинский лидер также добавил, что проголосовал за "европейскую и евроатлантическую Украину". Он выразил мнение, что Евросоюз и НАТО являются "гарантами мира, безопасности и благополучия для каждого украинского гражданина".
Сегодня, 21 июля, на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. В них участвуют 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половину депутатского корпуса (225 человек) изберут по партийным спискам, половину — в мажоритарных округах. Проходной барьер для партий — 5%.
Явка избирателей составляет более 20%. По состоянию на 13.00 (совпадает с мск) полиция получила более 800 сообщений о нарушениях на выборах в Раду, возбуждены 10 уголовных дел.
Выборы на Украине
Вчера, 04:07
Процедура выборов в парламент Украины
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Досрочные выборы в РадуСитуация на УкраинеЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
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