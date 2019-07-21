В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего с балкона по деревьям

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, стрелявшего по деревьям с балкона в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В Василеостровском районе полиция проводит проверку по факту стрельбы с балкона одного из домов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, около 1.40 в полицию Василеостровского района с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что в одной из квартир на Шкиперском протоке мужчина совершил несколько выстрелов из охотничьего ружья с балкона в сторону деревьев.
Сотрудники полиции задержали мужчину 1985 года рождения, который был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка.
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