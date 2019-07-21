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РИА Новости

Экипаж рейса Москва-Прага не нашел признаки задымления во время приземления

Вчера, 15:00
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании Россия
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Члены кабинного экипажа рейса авиакомпании "Россия", направлявшегося из Москвы в Прагу, не выявили никаких признаков задымления во время приземления лайнера, несмотря на срабатывание датчика, сообщил РИА Новости представитель перевозчика Сергей Стариков.
Ранее представитель экстренных служб столицы информировал, что Boeing-737 сообщением Москва-Прага благополучно вернулся на аэродром вылета после срабатывания датчика возгорания в салоне, на борту находились 186 человек и экипаж.
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"После вылета рейса 5739 произошло срабатывание датчика пожарной сигнализации в багажном отделении самолета. В целях соблюдения мер безопасности полетов командир воздушного судна незамедлительно принял решение о возврате лайнера в аэропорт вылета и сообщил о срабатывании датчика службам аэропорта Внуково. Члены кабинного экипажа никаких признаков задымления во время приземления лайнера не выявили", - сказал собеседник агентства.
По его словам, приземление прошло штатно. "…Воздушное судно отстранено от полетов. В авиакомпании создана комиссия по расследованию произошедшего. Пассажиры будут отправлены резервным самолетом после 14.30 мск", - отметил он.
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авиакомпания РоссияBoeing 737МоскваПроисшествия
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