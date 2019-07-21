В Санкт-Петербурге арестовали обвиняемого в нападении на пассажиров метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Суд арестовал Фетулаха Гамдулаева, обвиняемого в нападении с ножом на двух пассажиров метро в Санкт-Петербурге, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Нападение произошло на станции метро "Пушкинская" в ночь на 20 июля. Местные СМИ писали, что мужчина спросил у пассажиров, выходят ли они на следующей станции. Повторив вопрос несколько раз и не получив на него ответа, он бросился на них с ножом. Как выяснилось, пострадавшие оказались глухонемыми и не слышали вопроса Гамдулаева.
По данным телеканала РЕН ТВ, один из пострадавших получил колото-резаную рану живота, другому лезвие попало в грудь.
На помощь пришел другой пассажир, ему удалось обезвредить нападавшего и вытащить его на платформу.
Пострадавших госпитализировали и прооперировали. Они находятся в стабильно тяжелом состоянии. В отношении зачинщика конфликта возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".