В Санкт-Петербурге арестовали обвиняемого в нападении на пассажиров метро

Нападение произошло на станции метро "Пушкинская" в ночь на 20 июля. Местные СМИ писали, что мужчина спросил у пассажиров, выходят ли они на следующей станции. Повторив вопрос несколько раз и не получив на него ответа, он бросился на них с ножом. Как выяснилось, пострадавшие оказались глухонемыми и не слышали вопроса Гамдулаева.