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РИА Новости

В Санкт-Петербурге арестовали обвиняемого в нападении на пассажиров метро

Вчера, 14:52
26810
© ДТП и ЧП | Санкт-Петербург Задержание подозреваемого в нападении на людей на станции метро "Пушкинская" в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
Задержание подозреваемого в нападении на людей на станции метро Пушкинская в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
© ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Суд арестовал Фетулаха Гамдулаева, обвиняемого в нападении с ножом на двух пассажиров метро в Санкт-Петербурге, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Нападение произошло на станции метро "Пушкинская" в ночь на 20 июля. Местные СМИ писали, что мужчина спросил у пассажиров, выходят ли они на следующей станции. Повторив вопрос несколько раз и не получив на него ответа, он бросился на них с ножом. Как выяснилось, пострадавшие оказались глухонемыми и не слышали вопроса Гамдулаева.
По данным телеканала РЕН ТВ, один из пострадавших получил колото-резаную рану живота, другому лезвие попало в грудь.
На помощь пришел другой пассажир, ему удалось обезвредить нападавшего и вытащить его на платформу.
Пострадавших госпитализировали и прооперировали. Они находятся в стабильно тяжелом состоянии. В отношении зачинщика конфликта возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
76811732510
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Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
спасибо пассажиру нейтрализовавшего этого дитя гор
21 июля, 15:38
ДИДмитрий Иванов
10300011
не важно что он подумал и что ты понимаешь! Важны лишь факты, а факты "говорят" что очередной неадекват напал с ножом на ни чем неугрожающих ему людей!
21 июля, 16:13
тимм77 тимм77
3210201
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Задержание подозреваемого в нападении на людей на станции метро Пушкинская в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
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