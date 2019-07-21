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РИА Новости

В Киевской области заменили наблюдателей после сообщений о фальсификации

Вчера, 14:49
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкИзбиратель голосует на участке в Черкассах на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Избиратель голосует на участке в Черкассах на досрочных выборах в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Избиратель голосует на участке в Черкассах на досрочных выборах в Верховную раду Украины
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Окружная избирательная комиссия 94 избирательного округа Киевской области изменила состав наблюдателей от политической партии "Самопомощь", сообщил секретарь комиссии Александр Черныш.
Ранее украинская партия "Самопомощь" заявила о попытках фальсификации на внеочередных парламентских выборах в округе №94 в Киевской области и потребовала у ЦИК распустить комиссию на округе.
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"Была получена информация об изменении состава наблюдателей участковых избирательных комиссий в пределах 94 округа. Вчера у нас происходили некоторые досадные инциденты и нам стало известно, что сам субъект представления и некоторые действующие народные депутаты сообщили, что представление "Самопомощи" поддельное", - сообщил Черныш украинскому изданию "Громадское".
По его словам, кроме самой партии, о подделке представления об изменении состава наблюдателей сообщили кандидаты в депутаты, которые выдвигаются в этом округе - Александр Дубинский и Игорь Мосийчук.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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