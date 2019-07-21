В Киевской области заменили наблюдателей после сообщений о фальсификации

Избиратель голосует на участке в Черкассах на досрочных выборах в Верховную раду Украины

Избиратель голосует на участке в Черкассах на досрочных выборах в Верховную раду Украины

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Окружная избирательная комиссия 94 избирательного округа Киевской области изменила состав наблюдателей от политической партии "Самопомощь", сообщил секретарь комиссии Александр Черныш.

Ранее украинская партия "Самопомощь" заявила о попытках фальсификации на внеочередных парламентских выборах в округе №94 в Киевской области и потребовала у ЦИК распустить комиссию на округе.

"Была получена информация об изменении состава наблюдателей участковых избирательных комиссий в пределах 94 округа. Вчера у нас происходили некоторые досадные инциденты и нам стало известно, что сам субъект представления и некоторые действующие народные депутаты сообщили, что представление "Самопомощи" поддельное", - сообщил Черныш украинскому изданию " Громадское ".

По его словам, кроме самой партии, о подделке представления об изменении состава наблюдателей сообщили кандидаты в депутаты, которые выдвигаются в этом округе - Александр Дубинский и Игорь Мосийчук.