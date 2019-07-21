На Украине назначили расследование из-за гибели двух военных в Донбассе

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Срочное расследование назначено в связи с гибелью двоих украинских военнослужащих в результате взрыва мины в Донбассе, сообщил в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее пресс-центр операций объединенных сил Украины сообщил, что двое военных погибли и двое ранены в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в Донбассе.

"Есть одна проблема, есть погибшие люди из-за мины, по этому поводу началось срочное расследование", - сказал Зеленский журналистам. Трансляцию вел телеканал " 112. Украина

Он отметил, что расследование должно показать, как произошел взрыв.