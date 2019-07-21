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РИА Новости

На Украине назначили расследование из-за гибели двух военных в Донбассе

Вчера, 14:32
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КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Срочное расследование назначено в связи с гибелью двоих украинских военнослужащих в результате взрыва мины в Донбассе, сообщил в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее пресс-центр операций объединенных сил Украины сообщил, что двое военных погибли и двое ранены в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в Донбассе.
"Есть одна проблема, есть погибшие люди из-за мины, по этому поводу началось срочное расследование", - сказал Зеленский журналистам. Трансляцию вел телеканал "112. Украина"
Он отметил, что расследование должно показать, как произошел взрыв.
Ранее контактная группа на переговорах по Донбассу в Минске договорилась об очередном режиме прекращения огня в Донбассе с 00.01 21 июля.
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