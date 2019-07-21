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РИА Новости

В Донбассе двое украинских военных подорвались на взрывном устройстве

Вчера, 14:21
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Двое военных погибли и двое ранены в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в Донбассе, сообщил в воскресенье пресс-центр операций объединенных сил Украины.
“Сегодня, около 8.25 (совпадает с мск) во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населенного пункта Счастье подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, два военнослужащих. В результате взрыва бойцы получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва”, - говорится  в сообщении пресс-центра в Facebook.
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По данным пресс-центра, также в результате взрыва двое военнослужащих получили ранения, их эвакуировали в больницу, состояние их здоровья - удовлетворительное.
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