В Приамурье дожди будут идти еще двое суток

Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области

© МЧС России Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области

ВЛАДИВОСТОК, 21 июл – РИА Новости. Дожди еще двое суток будут идти в Амурской области, где из-за подтоплений режим ЧС ввели в Благовещенске, Зее и Сковородинском районе, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Ранее в области объявили экстренное предупреждение из-за сильных осадков. В Благовещенске, который пострадал от предыдущего циклона, объявили режим ЧС. В Сковородинском районе произошёл обвал части дорожного полотна, два человека пострадали. В Зейском районе подтопило 35 придомовых участков. Перемыты несколько участков дорог, подтопило один железнодорожный путь. В воскресенье в Сковородинском районе и городе Зее решено ввести режим чрезвычайной ситуации.

Ранее синоптики сообщали, что циклон будет влиять на погоду в Приамурье минимум до вторника.

"Согласно прогнозу Амурского ЦГМС, в ближайшие двое суток, 22 и 23 июля, на территории области сохранится неустойчивая погода с дождями. На сегодняшний день все реки области находятся в коренных руслах. При выпадении обильных осадков и формировании дождевого паводка прогнозируется 23-24 июля резкий подъем уровней воды в малых реках", - говорится в сообщении.