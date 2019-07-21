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РИА Новости

Россияне завоевали четыре медали на Международной биологической олимпиаде

Вчера, 12:55
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© Минпросвещения РоссииРоссийская сборная на 30-й Международной биологической олимпиаде для школьников
Российская сборная на 30-й Международной биологической олимпиаде для школьников
© Минпросвещения России
Российская сборная на 30-й Международной биологической олимпиаде для школьников
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Три серебряных и одну бронзовую медали завоевали участники российской команды на Международной биологической олимпиаде для школьников, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
"21 июля в Сегеде (Венгрия) подвели итоги 30-й Международной биологической олимпиады для школьников. Российская сборная на состязании завоевала три серебряные медали и одну бронзовую",– говорится в сообщении.
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Уточняется, что таким образом медали получили все члены сборной РФ.
Команды из 38 стран мира приняли участие в 30-й Международной биологической олимпиаде. Победителям, призёрам и руководителям команд, успешно выступивших на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются денежные премии в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Обладатели медалей также получают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.
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