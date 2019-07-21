Россияне завоевали четыре медали на Международной биологической олимпиаде

"21 июля в Сегеде (Венгрия) подвели итоги 30-й Международной биологической олимпиады для школьников. Российская сборная на состязании завоевала три серебряные медали и одну бронзовую",– говорится в сообщении.

Команды из 38 стран мира приняли участие в 30-й Международной биологической олимпиаде. Победителям, призёрам и руководителям команд, успешно выступивших на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются денежные премии в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Обладатели медалей также получают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.