В Приамурье ввели режим ЧС из-за подтоплений после ливней

Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области

© МЧС России Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области

ВЛАДИВОСТОК, 21 июл – РИА Новости. Режим ЧС ввели в Сковородинском районе и городе Зея Амурской области после мощных ливней, подтопивших дворы и дороги, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Ранее в области объявили экстренное предупреждение из-за сильных осадков. В Благовещенске, который пострадал от предыдущего циклона, объявлен режим ЧС. В Сковородинском районе произошёл обвал части дорожного полотна, два человека пострадали.

"Очень сильный дождь - зарегистрировано в Зейском районе, где выпало от 31 до 141 мм осадков за сутки. В результате прохождения осадков в городе Зее подтоплены 24, а в селе Овсянка 12 придворовых территорий, проводится откачка воды. Вода вышла на три участка дорожного полотна на дорогах местного значения", - говорится в сообщении.

Два участка перемыты на дороге Зея – поселок Огорон, движение автотранспорта приостановлено, сообщение между населенными пунктами осуществляется по железной дороге. Размыта дорога протяженностью до 10 метров в 33 километрах от поселка Золотая гора на дороге направлением "поселок Золотая гора – поселок Береговой". Между посёлками действует паромная переправа. Социального напряжения среди населения нет, отмечают в МЧС. Все социально значимые объекты работают.

На железнодорожной станции Огорон Зейского района выпавшими осадками подтопило один железнодорожный путь. Задержки поездов нет, проезд осуществляется в обоих направлениях по второму и третьему пути. Ведутся восстановительные работы.