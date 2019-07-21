В Амурской области два человека пострадали из-за обрушения участка дороги

"Произошел провал дорожного полотна, в результате которого произошло ДТП с участием легкового автомобиля, есть пострадавшие... По состоянию на 12.50 (4.50 мск) проведены работы по отсыпке грунта, организовано реверсивное движение автомобильного транспорта", - говорится в сообщении.