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РИА Новости

В Амурской области два человека пострадали из-за обрушения участка дороги

Вчера, 10:41
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл – РИА Новости. Участок дороги провалился в Амурской области, пострадали два человека, на месте работает реверсивное движение.
По данным регионального ГУ МЧС, происшествие произошло на 834 км федеральной трассы Р-297 "Амур".
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"Произошел провал дорожного полотна, в результате которого произошло ДТП с участием легкового автомобиля, есть пострадавшие... По состоянию на 12.50 (4.50 мск) проведены работы по отсыпке грунта, организовано реверсивное движение автомобильного транспорта", - говорится в сообщении.
Восстановительные работы продолжаются. На месте работают 46 человек, 26 единиц техники.
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По данным регионального УМВД РФ, обрушение произошло из-за большого количества осадков.
"Произошло размытие дорожного полотна. На месте размыва произошло ДТП. По предварительной информации, в образовавшуюся промоину съехал автомобиль Toyota Vitz. В результате ДТП водитель автомобиля - мужчина, 1957 года рождения, и пассажир - женщина, 1988 года рождения, госпитализированы", - сообщает полиция.
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