В ДНР заявили о 23 обстрелах со стороны силовиков накануне перемирия

ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские силовики 23 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 18 нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 23 раза", - сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 95 мин калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 17 населенных пунктов республики.