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РИА Новости

В ДНР заявили о 23 обстрелах со стороны силовиков накануне перемирия

Вчера, 10:29
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОполченец ДНР
Ополченец ДНР
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ополченец ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские силовики 23 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 18 нарушениях режима прекращения огня.
Офицер Совместного центра контроля и координации фиксирует повреждения гаражей в результате артобстрела Горловки. 8 июля 2019
Вчера, 00:03
В ДНР объявили о прекращении огня
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 23 раза", - сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 95 мин калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 17 населенных пунктов республики.
Украинские военнослужащие
Вчера, 04:28
В ЛНР заявили о пяти обстрелах накануне перемирия в Донбассе
Ранее сообщалось, что контактная группах на переговорах по Донбассу в Минске договорилась об очередном режиме прекращения огня в Донбассе с 00.01 21 июля.
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