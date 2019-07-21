Twitter заблокировал аккаунты нескольких иранских СМИ

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунты ряда иранских СМИ на персидском языке, сообщает агентство Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунты ряда иранских СМИ на персидском языке, сообщает агентство Tasnim

По данным агентства, заблокированными оказались аккаунты новостных агентств IRNA, YJC и Mehr на персидском языке. Аккаунты этих агентств на других языках остались активными.

Отмечается, что блокировке также подверглись несколько учётных записей иранских физических и юридических лиц.

Как сообщает агентство Mehr, две его учетные записи в Twitter были заблокированы после публикации о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.