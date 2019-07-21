Twitter заблокировал аккаунты нескольких иранских СМИ

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунты ряда иранских СМИ на персидском языке, сообщает агентство Tasnim.
По данным агентства, заблокированными оказались аккаунты новостных агентств IRNA, YJC и Mehr на персидском языке. Аккаунты этих агентств на других языках остались активными.
Отмечается, что блокировке также подверглись несколько учётных записей иранских физических и юридических лиц.
Как сообщает агентство Mehr, две его учетные записи в Twitter были заблокированы после публикации о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.