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РИА Новости

Орбитальный телескоп "Спектр-РГ" преодолел половину пути до рабочей точки

Вчера, 09:48
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© НПО имени ЛавочкинаКосмическая обсерватория "Спектр-РГ"
Космическая обсерватория Спектр-РГ
© НПО имени Лавочкина
Космическая обсерватория "Спектр-РГ"
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ", выведенная в космос 13 июля, преодолела половину пути до рабочей точки, в понедельник планируется скорректировать ее орбиту, сообщил Институт космических исследований РАН.
"В настоящее время космический аппарат "Спектр-РГ" находится на расстоянии около 700 тысяч километров от Земли (по направлению на созвездие Орла) и движется к точке Лагранжа L2 системы "Солнце-Земля" со скоростью около 800 метров в секунду относительно Земли", - говорится в сообщении института, поступившем в РИА Новости в воскресенье.
Полет космической обсерватории Спектр-РГ по орбите сняли с Земли
15 июля, 16:21
Опубликовано видео полета космической обсерватории "Спектр-РГ" по орбите
Отмечается, что в последние дни российские оптические телескопы провели наблюдения "Спектра-РГ".
"В результате этих наблюдений параметры орбиты были в значительной степени уточнены. Это позволит выдать более точный управляющий импульс для маневра коррекции орбиты, который состоится вечером 22 июля", - говорится в сообщении.
Ранее на сайте Роскосмоса отмечалось, что перелёт "Спектра" в рабочую точку Лагранжа L2 (специальная точка пространства, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли) в 1,5 миллионах километрах от Земли займет три месяца. За это время будет проверена работоспособность телескопов обсерватории и пройдут пробные астрофизические наблюдения.
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13 июля, 17:45
Новый орбитальный телескоп появился у России в космосе
В последующие четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.
Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить "карту" видимой Вселенной, где будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.
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