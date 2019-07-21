В ЛНР рассказали об обстреле Первомайска украинскими силовиками

ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Обстрел жилого массива Первомайска в самопровозглашенной Луганской народной республике велся из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
По данным луганской Генпрокуратуры, в результате обстрела Первомайска вечером в субботу погиб один человек и семеро получили ранения, в том числе двое детей. Власти ЛНР потребовали от международных организаций расследовать данный факт.
"В субботу боевики из 54-й бригады Вооруженных формирований Украины… подвергли обстрелу из минометов калибром 120-миллиметров и гранатометов различных видов город Первомайск", - заявил Осадчий.
Он напомнил, что использование минометов у линии соприкосновения запрещено минскими договоренностями.
Вчера, 00:03В ДНР объявили о прекращении огня
Осадчий призвал международные организации "остановить террор украинских карателей и оказать давление на официальный Киев", а также провести расследование по факту случившегося и наказать виновных.
Обстрел Первомайска произошел за несколько часов до вступления в силу очередного режима прекращения огня, о котором ранее договорилась контактная группа на переговорах по Донбассу в Минске.
Впервые перемирие сопровождается дополнительными мерами контроля: публикацией приказов о прекращении огня, запретом на диверсионную деятельность, на размещение вооружения в населенных пунктах и на открытие любого вида огня. В ДНР и ЛНР уже издали соответствующие приказы.