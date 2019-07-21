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РИА Новости

В ЛНР рассказали об обстреле Первомайска украинскими силовиками

Вчера, 03:25
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ в Донбассе
Солдат ВСУ в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Обстрел жилого массива Первомайска в самопровозглашенной Луганской народной республике велся из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
По данным луганской Генпрокуратуры, в результате обстрела Первомайска вечером в субботу погиб один человек и семеро получили ранения, в том числе двое детей. Власти ЛНР потребовали от международных организаций расследовать данный факт.
"В субботу боевики из 54-й бригады Вооруженных формирований Украины… подвергли обстрелу из минометов калибром 120-миллиметров и гранатометов различных видов город Первомайск", - заявил Осадчий.
Он напомнил, что использование минометов у линии соприкосновения запрещено минскими договоренностями.
Офицер Совместного центра контроля и координации фиксирует повреждения гаражей в результате артобстрела Горловки. 8 июля 2019
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Осадчий призвал международные организации "остановить террор украинских карателей и оказать давление на официальный Киев", а также провести расследование по факту случившегося и наказать виновных.
Обстрел Первомайска произошел за несколько часов до вступления в силу очередного режима прекращения огня, о котором ранее договорилась контактная группа на переговорах по Донбассу в Минске.
Впервые перемирие сопровождается дополнительными мерами контроля: публикацией приказов о прекращении огня, запретом на диверсионную деятельность, на размещение вооружения в населенных пунктах и на открытие любого вида огня. В ДНР и ЛНР уже издали соответствующие приказы.
Последствия обстрела Первомайска
Вчера, 00:42
ЛНР потребовала провести расследование обстрела Первомайска
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаПервомайскУкраинаВ мире
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