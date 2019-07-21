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РИА Новости

Бригада ВСУ заявила о готовности "дать отпор России" в Чернобыле

Вчера, 02:00
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© РИА Новости / Игорь Костин / Перейти в фотобанкЧернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС
© РИА Новости / Игорь Костин
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Чернобыльская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украинские военные готовы “за считаные часы” дать отпор российским войскам в Чернобыльской зоне отчуждения. Соответствующее заявление опубликовано на странице 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ в Facebook.
Таким образом в ВСУ прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о том, что военнослужащие российской армии якобы замечены в Белоруссии неподалеку от украинской границы в районе Чернобылской зоны отчуждения.
При этом в министерстве обороны Белоруссии заявили РИА Новости, что информация о российских войсках на границе с Украиной не соответствует действительности.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Катастрофа на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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Lex The Warder
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Олег Лавров
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