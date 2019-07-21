Бригада ВСУ заявила о готовности "дать отпор России" в Чернобыле

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украинские военные готовы “за считаные часы” дать отпор российским войскам в Чернобыльской зоне отчуждения. Соответствующее заявление опубликовано на странице 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ в Facebook.

Таким образом в ВСУ прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о том, что военнослужащие российской армии якобы замечены в Белоруссии неподалеку от украинской границы в районе Чернобылской зоны отчуждения.

При этом в министерстве обороны Белоруссии заявили РИА Новости, что информация о российских войсках на границе с Украиной не соответствует действительности.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.