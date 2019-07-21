Горы мусора и жуткая вонь: почему жильцы не хотят соседствовать с хостелами

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Мария Марикян. В подмосковной деревне Бритово в двух частных домах хозяева организовали общежития для рабочих. Недовольные таким соседством местные жители жалуются на шум, грязь и неприятный запах. В администрации поселения разводят руками — юридических оснований для наказания владельцев хостелов и их постояльцев нет. Этот случай не единственный. В российских городах и селах подобные гостиницы плодятся как грибы после дождя. Под хостелы собственники приспосабливают и частные дома, и квартиры в многоэтажках. Какие неудобства терпят люди, вынужденные соседствовать с мини-отелями, и можно ли с этим бороться — в материале РИА Новости.

"Неформальный хостел"

В Бритово разразился нешуточный скандал. Здесь в обычных частных домах открылись сразу два хостела, койко-места в которых занимают работники складов местного логистического комплекса. Один сдается собственником, другой — аутсортинговой фирмой, приобретшей жилую площадь специально для своих сотрудников.

Местные новым соседям не рады. Жалуются на горы мусора, высящиеся у заборов хостелов, а также на шум, нецензурную брань, разбросанные повсюду бутылки и окурки. Кроме того, по утверждению деревенских жителей, канализационные трубы одного из домов выведены прямо в пруд, из-за чего в водоеме перевелась рыба.

В администрации сельского поселения Софьинское рассказали, что подобные жалобы поступают с начала года. Однако местные власти не вправе выселять рабочих из этих общежитий.

"Определение "хостел" здесь некорректно. Это скорее "неформальный хостел". Фактически рабочие проживают в частном доме, который сдается под временное размещение", — объясняет глава сельского поселения Сергей Хряпов. По его мнению, в действующее законодательство необходимо внести поправки, позволяющие решать подобные проблемы.

"Если собственник решил вести предпринимательскую деятельность — в данном случае, сдавать в аренду дом, — необходимо менять его статус. Требования к общежитиям и жилым частным домам отличаются. Необходимо внести нормы, регулирующие, сколько квадратных метров должно приходиться на человека. По общежитиям, к примеру, они определены, а по жилым домам — нет", — уточняет Хряпов.

Он добавляет, что никаких юридических оснований для привлечения к ответственности владельцев частных домов и их постояльцев нет. Однако меры по стабилизации ситуации предпринимаются — например, заключен договор на откачку нечистот из водоема. При этом местные жители настаивают на регулярных работах по очистке пруда, куда сливается канализация одного из общежитий. Чиновники разводят руками — "отследить это сложно".

Пора менять работу

С 1 октября 2019 года вступает в силу закон о запрете оказания гостиничных услуг в многоквартирных домах. Это значит, что половина хостелов не сможет работать в прежнем режиме. Однако полного исчезновения мини-гостиниц из жилфонда ждать не приходится. Если владельцы квартир, в которых организованы хостелы, выполнят оговоренное законом условие и переведут принадлежащие им площади из жилого в нежилой фонд, общежития продолжат существовать.

Эксперт Общероссийского народного фронта Илья Гречишников объяснил, что в любом случае "собственники столкнутся с рядом проблем по переоборудованию помещения, ведь нужно заняться переключением всех инженерных сетей".

В свою очередь, владелец тюменского хостела Юрий Чучмай подтвердил: совсем скоро возникнут сложности, из-за которых многие собственники рискуют уйти в минус. Он признается, что, скорее всего, оставит бизнес хостельера и займется чем-то другим. Или же будет сдавать комнаты на длительный срок по договору: "Сейчас активно ищу работу. Пытаюсь с партнерами начать новое дело. Конечно, думал о том, чтобы перевести хостел в нежилой фонд. Но выходит невыгодно".

Чучмай считает, что новый закон все равно оставляет лазейки: "Там говорится, что нельзя оказывать гостиничные услуги — то есть услуги сдачи квартиры на временное проживание. Чисто гипотетически можно сократить число мест и заселять жильцов по договору. С юридической точки зрения придраться в этом случае не к чему".

Гречишников подтверждает, что после вступления в силу нового закона сдача квартир в аренду останется правомерной. "Будут создаваться краткосрочные договоры социального найма. Эта схема продолжит работать", — отмечает он.

Культурный центр

Санкт-Петербург — лидер культурного туризма, и гостиничный бизнес тут развивается особенно быстро. Наиболее привлекателен для гостей центр города, где сосредоточено большинство исторических памятников и музеев. Основной "туристический удар" принимают на себя жильцы расположенных здесь многоэтажек, поскольку 80 процентов номерного фонда размещено как раз в жилом секторе.

К примеру, в доме № 14 по улице Ломоносова — сразу несколько гостиниц и хостелов. Жильцы жалуются, что постояльцы курят в парадном, шумят, оставляют бутылки, звонят по ошибке ночью по домофону.

"На входной зоне постоянно валяются окурки, а потом их же посетители выходят и фотографируют это. Какое впечатление о нашем доме, о нашей стране получат иностранные граждане? — возмущается Татьяна, владелица одной из квартир. — У нас по общедомовым счетчикам выходят огромные счета, которые раскидываются на всех. Мы никак не можем узнать у них (владельцев хостелов и гостиниц. — Прим. ред.), каким образом они оплачивают коммунальные услуги — они нас просто игнорируют".

Глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга Максим Мейксин сообщил, что жалобы на хостелы поступают регулярно. Основная причина — перепланировка жилых помещений: "Зачастую это незаконно и угрожает несущим конструкциям дома, в стенах образуются трещины и провалы. Постоянный поток гостей доставляет неудобства жителям — это всегда шум, открытый двор, грязь и табачный дым".

Нелегальный бизнес

Вместе с ростом числа бюджетных хостелов в Северной столице увеличивается и число безответственных бизнесменов: некоторые собственники не регистрируют предпринимательскую деятельность, не соблюдают ГОСТ по хостелам и даже не отслеживают, в каком состоянии находится их квартира после многочисленных постояльцев.

"В Санкт-Петербург из Северодвинска я переехал совсем недавно. Меня очень привлекает исторический центр города — место, которое действительно является частью нашей культуры. Статус культурной столицы безусловен, но то, что творится в самом ее сердце, вызывает, мягко говоря, удивление и беспокойство, — рассказывает Никита Ладыгин (имя изменено). — Мне хотелось снять жилье в районе стрелки Васильевского острова. Как-то я зашел в одно парадное, и в нос мне ударил жуткий запах. Состояние дома изнутри — плачевное. На перилах жильцы последних этажей развесили ковры для просушки, повсюду стояли переполненные мусорные пакеты".

По его словам, лестничную площадку обжили "временщики" — те, кто арендует жилье на небольшой срок. "В одной из квартир обитали не менее десяти человек. Таким жильцам безразлична судьба дома, а это губит исторический центр. Пора прекратить этот беспредел и заняться спасением старого фонда", — заключил он.

Илья Гречишников объяснил, что стоит предпринять тем, кто станет свидетелем подобной картины: "Необходимо вызвать сотрудников полиции, которые установят, занимается ли собственник жилья незаконной предпринимательской деятельностью. Нужно определить, платит ли он налоги. Если нет, его можно привлечь к ответственности за ведение нелегального бизнеса".