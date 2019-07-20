В России находятся около 340 граммов лунного грунта, сообщил ученый

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Российское хранилище в Институте геохимии и аналитической химии РАН содержит около 340 граммов грунта, доставленного с Луны советскими автоматическими межпланетными станциями и американскими пилотируемыми кораблями, рассказал в интервью РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет института Евгений Слюта.

"В общей сложности в нашем лунном хранилище, которое расположено у нас в институте, находятся порядка 340 граммов", - сказал он.

По его словам, советские станции "Луна" доставили на Землю 326 граммов лунного грунта. "В том числе пробы с глубины более двух метров. Это образцы из Моря Изобилия, Моря Кризисов и из материковой области между этими морями", - пояснил учёный.

Слюта рассказал, что образцы в институте находятся в специальном хранилище с инертной средой, где поддерживается необходимая температура и влажность. "В свое время, в целях безопасности герметичные капсулы с лунным грунтом к нам в институт доставляли БТРами. Тогда работы по Луне были секретными, все проводилось при повышенных мерах безопасности. С тех пор образцы, за исключением передаваемых зарубежным ученым, не покидали стен института", - подчеркнул учёный.

Он отметил, что в ГЕОХИ РАН хранится грунт из пяти мест посадок – трех советских и двух американских ("Аполлон-14" и "Аполлон-16").

В 1969-1972 годах в рамках американской программы "Аполлон" были выполнены шесть высадок на Луну, на ее поверхности побывали 12 астронавтов НАСА. В 1970-1976 годах советские станции "Луна-16", "Луна-20" и "Луна-24" доставили на Землю образцы лунного грунта.