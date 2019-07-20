Ученый назвал стоимость доставки грузов с Луны при ее освоении

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Затраты на возврат экипажей и грузов с Луны на первом этапе ее освоения будут составлять около 15 миллиардов долларов в год, не считая иных трат, рассказал в интервью РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.

"По нашим совместно со специалистами "Роскосмоса" предварительным подсчетам, на начальном этапе освоения Луны для обеспечения транспортных перевозок с Луны на Землю может потребоваться ежегодно примерно 200 тонн кислорода и 50 тонн водорода. Для того, чтобы привезти эти запасы на Луну, потребуется 15 миллиардов долларов в год. И это мы не берем в расчет доставку других грузов", - сказал он.

Такие суммы, по его словам, ставят под вопрос целесообразность освоения Луны. "В этой связи мы занимаемся разработкой технологий получения криогенных компонентов (кислорода и водорода) для создания ракетного топлива на месте из лунного грунта, что потребует на порядки меньших затрат. В полярных областях Луны в лунном реголите содержится достаточное количество летучих компонентов – кислорода, водорода, водяного льда и др.", - сказал Слюта.

Ученый отметил, что страна, которая первая овладеет технологиями строительства из лунных материалов и добычи и переработки лунных ресурсов, сможет закрепиться на Луне.