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РИА Новости

"Роскосмос" и РАН разработают новые луноходы, рассказал ученый

Вчера, 15:52
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМакет самоходного космического аппарата "Луноход-1" представлен в центре "Космонавтика и авиация", созданного на базе отреставрированного павильона "Космос" на ВДНХ
Макет самоходного космического аппарата Луноход-1 представлен в центре Космонавтика и авиация, созданного на базе отреставрированного павильона Космос на ВДНХ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" и РАН поддержали разработку российских луноходов, рассказал в интервью РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.
"Мы предлагаем, и наша инициатива поддержана РАН и "Роскосмосом", создание тяжелого лунохода по проекту "Робот-геолог" и среднего лунохода-разведчика. Оба проекта рассматриваются для реализации в рамках следующей Федеральной космической программы. По ним ведется эскизное проектирование", - рассказал он.
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Робот-геолог должен пройти путь длиной до 500 км, проводя взятие проб грунта вдоль маршрута движения. "Проект может быть реализован уже в течение следующего десятилетия. Аналогичный пилотируемый проект мы не сможем реализовать в такие сроки", - сказал ученый.
Ранее сообщалось, что новый российский луноход войдет в состав автоматической межпланетной станции "Луна-29" и будет запущен до 2030 года. Финансирование проекта предполагается вести не по федеральной космической программе, а в рамках федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты. На орбиту станцию с луноходом должна будет вывести ракета "Ангара-А5В" с кислородно-водородным разгонным блоком КВТК.
В 1970-1973 годах советские станции "Луна-17" и "Луна-21" доставили луноходы на естественный спутник Земли.
В субботу во всем мире отмечается 50-летие первой высадки землян на Луну. Астронавты НАСА Нил Армстронг и Базз Олдрин 20 июля 1969 года в 23.18 мск в лунном модуле корабля "Аполлон-11" прилунились на поверхности естественного спутника Земли. Армстронг первым из землян 21 июля в 05.56 мск ступил на лунную поверхность.
Полную версию интервью читайте на ria.ru>>
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