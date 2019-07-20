"Роскосмос" и РАН разработают новые луноходы, рассказал ученый

Макет самоходного космического аппарата "Луноход-1" представлен в центре "Космонавтика и авиация", созданного на базе отреставрированного павильона "Космос" на ВДНХ

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" и РАН поддержали разработку российских луноходов, рассказал в интервью РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.

"Мы предлагаем, и наша инициатива поддержана РАН и "Роскосмосом", создание тяжелого лунохода по проекту "Робот-геолог" и среднего лунохода-разведчика. Оба проекта рассматриваются для реализации в рамках следующей Федеральной космической программы. По ним ведется эскизное проектирование", - рассказал он.

Робот-геолог должен пройти путь длиной до 500 км, проводя взятие проб грунта вдоль маршрута движения. "Проект может быть реализован уже в течение следующего десятилетия. Аналогичный пилотируемый проект мы не сможем реализовать в такие сроки", - сказал ученый.

Ранее сообщалось, что новый российский луноход войдет в состав автоматической межпланетной станции "Луна-29" и будет запущен до 2030 года. Финансирование проекта предполагается вести не по федеральной космической программе, а в рамках федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты. На орбиту станцию с луноходом должна будет вывести ракета "Ангара-А5В" с кислородно-водородным разгонным блоком КВТК.

В 1970-1973 годах советские станции "Луна-17" и "Луна-21" доставили луноходы на естественный спутник Земли.