МВД на Украине задействовало авиацию для дежурства перед выборами

КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Самолеты Ан-72 и Ан-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД, а также мобильные экипажи спецназовцев Нацполиции и Нацгвардии заступили на дежурство в регионах Украины перед выборами, сообщает в субботу пресс-служба МВД.

"На дежурство 24/7 в регионах Украины заступили самолеты АН-72 и АН-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД, а также мобильные экипажи спецназовцев НПУ и НГУ", - сказано в сообщении.

Министр МВД Украины Арсен Аваков заявил, что "на любые попытки дестабилизировать ситуацию реакция МВД будет мгновенной".

Первый заместитель министра Сергей Яровой отметил, что весь личный состав МВД уже заступил к выполнению своих задач для обеспечения безопасности в день выборов.

"Подразделения Нацполиции и Нацгвардии уже неоднократно обеспечивали безопасность во время выборов. Во время организационных совещаний мы определили задачи для каждой службы и подразделения. Особое внимание уделили работе взрывчатых служб и кинологов, группам быстрого реагирования. Что касается спецназовцев, то они передислоцированы в разные регионы нашего государства, чтобы сформировать оперативные резервы", - цитирует пресс-служба Ярового.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что "все правоохранители должны работать исключительно в рамках закона".