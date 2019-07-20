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РИА Новости

МВД на Украине задействовало авиацию для дежурства перед выборами

Вчера, 15:39
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КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Самолеты Ан-72 и Ан-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД, а также мобильные экипажи спецназовцев Нацполиции и Нацгвардии заступили на дежурство в регионах Украины перед выборами, сообщает в субботу пресс-служба МВД.
"На дежурство 24/7 в регионах Украины заступили самолеты АН-72 и АН-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД, а также мобильные экипажи спецназовцев НПУ и НГУ", - сказано в сообщении.
Министр МВД Украины Арсен Аваков заявил, что "на любые попытки дестабилизировать ситуацию реакция МВД будет мгновенной".
Первый заместитель министра Сергей Яровой отметил, что весь личный состав МВД уже заступил к выполнению своих задач для обеспечения безопасности в день выборов.
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"Подразделения Нацполиции и Нацгвардии уже неоднократно обеспечивали безопасность во время выборов. Во время организационных совещаний мы определили задачи для каждой службы и подразделения. Особое внимание уделили работе взрывчатых служб и кинологов, группам быстрого реагирования. Что касается спецназовцев, то они передислоцированы в разные регионы нашего государства, чтобы сформировать оперативные резервы", - цитирует пресс-служба Ярового.
Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что "все правоохранители должны работать исключительно в рамках закона".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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