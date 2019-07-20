На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады от партии "Батькивщина" Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.

"На меня было совершено нападение, выключали свет пять раз, и мне пришлось петь с людьми без музыки, мы запускали генераторы, на данный момент еду в полицию писать заявление", — написала она в фейсбуке

Певица также опубликовала видео, на котором видно, как полуголый мужчина прыгает на сцену, бросается на нее и валит на пол. После этого его оттянула от Приходько охрана.

Приходько баллотируется в Раду по мажоритарному округу в Виннице.