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РИА Новости

На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице

Вчера, 14:05
14462
CC BY-SA 4.0 / ALEXSRX / Анастасия Приходько
Анастасия Приходько
CC BY-SA 4.0 / ALEXSRX /
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады от партии "Батькивщина" Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
"На меня было совершено нападение, выключали свет пять раз, и мне пришлось петь с людьми без музыки, мы запускали генераторы, на данный момент еду в полицию писать заявление", — написала она в фейсбуке.
Певица также опубликовала видео, на котором видно, как полуголый мужчина прыгает на сцену, бросается на нее и валит на пол. После этого его оттянула от Приходько охрана.
Приходько баллотируется в Раду по мажоритарному округу в Виннице.
Внеочередные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля. Половину депутатского корпуса (225 человек) изберут по партийным спискам, половину — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составляет пять процентов.
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18 июля, 10:07
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80262145921
Обсудить 12
Анастасия ПриходькоВинницаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А она каким местом собралась работать в Раде...? Или тупо в перерывах петь будет...))
20 июля, 15:20
326max .
10180000
Ну надо же кому-то профессионально гимн петь, а то эти дилетанты всем надоели, кстати, "Голосуемо!" — у неё лучше получалось бы, чем у Парубия.
20 июля, 15:38
Себекхотеп III
6170000
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