Кандидата от ЛДПР в Волгоградскую облдуму сняли с выборов

ВОЛГОГРАД, 20 июл – РИА Новости. Избирательная комиссия Волгоградской области не зарегистрировала кандидата в депутаты областной думы от ЛДПР из-за того, что он скрыл свою судимость, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

По информации ведомства, избирательная комиссия Волгоградской области зарегистрировала список кандидатов из 58 человек от регионального отделения партии ЛДПР для участия в выборах депутатов в облдуму по единому избирательному округу.

"Из заверенного списка исключен один кандидат – Беляевский Сергей Александрович. На основании информации, полученной из Главного управления МВД России по Волгоградской области, установлено, что данный кандидат не представил сведения о своей судимости", - говорится в сообщении облизбиркома.