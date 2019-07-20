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РИА Новости

Кандидата от ЛДПР в Волгоградскую облдуму сняли с выборов

Вчера, 13:24
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМитинг ЛДПР в Москве
Митинг ЛДПР в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Митинг ЛДПР в Москве. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 20 июл – РИА Новости. Избирательная комиссия Волгоградской области не зарегистрировала кандидата в депутаты областной думы от ЛДПР из-за того, что он скрыл свою судимость, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.
По информации ведомства, избирательная комиссия Волгоградской области зарегистрировала список кандидатов из 58 человек от регионального отделения партии ЛДПР для участия в выборах депутатов в облдуму по единому избирательному округу.
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"Из заверенного списка исключен один кандидат – Беляевский Сергей Александрович. На основании информации, полученной из Главного управления МВД России по Волгоградской области, установлено, что данный кандидат не представил сведения о своей судимости", - говорится в сообщении облизбиркома.
Кроме того, по данным ведомства, в субботу зарегистрирован список кандидатов в депутаты в облдуму от КПРФ из 50 человек.
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ЛДПРВолгоградВолгоградская областьПолитика
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