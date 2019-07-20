Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-20T13:35Z
https://ria.ru/20190720/1556722120.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155672/10/1556721044_0:119:3072:1847_1036x0_80_0_0_de114e6d8c96f2b961db8f874343e8de.jpg
РИА Новости
Культура

Бейонсе нарушила королевский протокол на премьере "Короля Льва"

Вчера, 13:35
16821
© AP Photo / Invision/Joel C RyanАмериканская певица Бейонсе на премьере фильма "Король лев" в Лондоне. 14 июля 2019
Американская певица Бейонсе на премьере фильма Король лев в Лондоне. 14 июля 2019
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Американская певица Бейонсе нарушила протокол королевской семьи Великобритании, когда прибыла на премьеру "Короля Льва" в Лондоне позже, чем принц Гарри и Меган Маркл, сообщает The Sun.
Сообщается, что певица, которая озвучила львицу Налу, опоздала на красную дорожку, из-за проблемы с платьем.
Незадолго до выхода Бейонсе увидела, что на ее золотом наряде был разрыв. Исполнительница не хотела менять образ, поэтому ее команде срочно пришлось искать подходящую по цвету нить, из-за чего певица опоздала более чем на полтора часа.
Однако Меган Маркл и принц Гарри не рассердились. Наоборот, члены королевской семьи очень тепло встретили Бейонсе и ее мужа продюсера и рэпера Джея Зи.
Кадр из фильма Искусство обмана
Вчера, 08:00
Львы, воришки и шведские ужасы — что нового в кино
14646311
КультураПринц ГарриНовости культурыШоу-бизнесМеган МарклБейонсе НоулзЛондон
Рекомендуем
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
F-35 назвали "айфоном" по сравнению с Су-57
РИА
Новости
Задержание подозреваемого в нападении на людей на станции метро Пушкинская в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
В петербургском метро мужчина изрезал ножом глухих людей, не ответивших ему
Телеведущая Ксения Собчак
Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации
Кадр из сериала Игры престолов
Король Ночи из "Игры престолов" прояснил, как именно его удалось убить
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева — министр обороны Украины Степан Полторак
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Польская полиция
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Зеленский показал на видео ржавый крейсер Украина
Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера "Украина"
Завершение укладки рельсов на Крымском мосту
Снова стал полуостровом. Завершена укладка рельсов на Крымском мосту
Певица Loboda
Фотография Лободы после концерта напугала поклонников
Лорен Фиренца
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
Пиво
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Учитель в классе школы
Названы наименее востребованные в России профессии
Киев
Украина забудет родной язык через три года
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева — министр обороны Украины Степан Полторак
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23В Пакистане произошло нападение на КПП полиции и взрыв в больнице
10:20Twitter заблокировал аккаунты нескольких иранских СМИ
10:16Сенатор назвал статью о причастности РФ к задержанию Ираном танкера бредом
10:15Число жертв наводнений на северо-востоке Индии превысило 60
10:14Путин поздравил Асада с 75-летием установления дипломатических отношений
10:01КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании
09:59В ДНР не зафиксировали нарушений режима прекращения огня
09:57Президент Эквадора заявил, что Ассанж занимался шпионажем в посольстве
09:56В Брянской области проведут проверку после пожара в доме престарелых
09:48Орбитальный телескоп "Спектр-РГ" преодолел половину пути до рабочей точки
09:43В Иране заявили, что экипаж задержанного британского танкера в безопасности
09:39Рабинович проголосовал на выборах в Раду
09:33Путин поздравил работников металлургической промышленности с праздником
09:29Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:28Фильм "Мстители: Финал" побьет десятилетний рекорд "Аватара" по сборам
09:15После отравления на свадьбе на Украине более 30 человек остаются в больнице
09:08На Украине 12 человек остаются в больнице после отравления в пиццерии
08:55В Иркутской области 16 домов остаются подтопленными
08:52Ущерб аграриев в зоне паводка в Приангарье составил 250 миллионов рублей
08:50Бойко проголосовал на выборах в Раду
Лента новостейМолния