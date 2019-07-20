Бейонсе нарушила королевский протокол на премьере "Короля Льва"

Сообщается, что певица, которая озвучила львицу Налу, опоздала на красную дорожку, из-за проблемы с платьем.

Незадолго до выхода Бейонсе увидела, что на ее золотом наряде был разрыв. Исполнительница не хотела менять образ, поэтому ее команде срочно пришлось искать подходящую по цвету нить, из-за чего певица опоздала более чем на полтора часа.