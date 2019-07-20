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РИА Новости

Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Вчера, 12:11
209012
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева — министр обороны Украины Степан Полторак
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева — министр обороны Украины Степан Полторак
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева — министр обороны Украины Степан Полторак
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Накануне в Сети появилось видео, запечатлевшее, как Зеленский отталкивает министра обороны. Как позже пояснил заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка, Зеленский не толкал Полторака, а всего лишь попросил его отойти в сторону.
Полторак также считает, что видео истолковали неверно. Об этом написал на фейсбуке журналист Юрий Бутусов, который пообщался с министром.
"Степан Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло", — рассказал Бутусов.
По словам Полторака, Зеленский подошел к Рябошапке и Кириллу Тимошенко и что-то хотел сказать им наедине, поэтому повернулся к министру и произнес: "Секундочку!"
"Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего. После нескольких слов встреча якобы пошла по плану", — написал Бутусов.
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Популярные комментарии
судя по их унылым рожам, всё верно истолковали
20 июля, 12:24
Вячеслав Кузнецов
4090003
Никто его не толкал. "Вспышка справа!" И Полторак сам упадёт..
20 июля, 12:31
vvab6
19170002
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