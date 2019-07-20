Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева — министр обороны Украины Степан Полторак

Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева — министр обороны Украины Степан Полторак

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.

Накануне в Сети появилось видео, запечатлевшее, как Зеленский отталкивает министра обороны. Как позже пояснил заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка, Зеленский не толкал Полторака, а всего лишь попросил его отойти в сторону.

Полторак также считает, что видео истолковали неверно. Об этом написал на фейсбуке журналист Юрий Бутусов, который пообщался с министром.

"Степан Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло", — рассказал Бутусов.

По словам Полторака, Зеленский подошел к Рябошапке и Кириллу Тимошенко и что-то хотел сказать им наедине, поэтому повернулся к министру и произнес: "Секундочку!"