Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-20T09:04Z
https://ria.ru/20190720/1556718870.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ДТП в Амурской области пострадали девять человек

09:04
372
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Девять человек пострадали в ДТП в Амурской области, в том числе четверо несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Амурской области.
"Сегодня в 09:05 ч. (03:05 мск) на автодороге сообщением Белогорск-Новое-Ромны произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Тойота Марк 2 и Тойота Хайс. В результате ДТП пострадали 9 человек, в том числе 4 несовершеннолетних, 2010, 2005 и 2002 годов рождения", - говорится в сообщении.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу. Сообщается, что пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в Белогорскую больницу.
000102
Обсудить 0
Амурская областьПроисшествия
Рекомендуем
Международный аэропорт имени Алексея Леонова в Кемерово
Кемеровский аэропорт принимал самолеты с задержкой из-за тумана
РИА
Новости
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Калининская атомная электростанция в Тверской области
Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении
Лента
новостей
В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко подписал закон об амнистии к 75-летию освобождения Белоруссии
Правительство одобрило изменения о материальной ответственности военных
Ташкент
Встреча глав стран Центральной Азии может состояться в Ташкенте осенью
Тайфун Кило на улицах Хамамацу, Япония
В Японии из-за ливней пострадали две женщины
Источники: уволилась начальница "банковского" отдела ГСУ МВД по Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
В Минфине оценили решение S&P подтвердить инвестиционный рейтинг России
Вид на Гурзуф и Медведь гору
Правительство одобрило изменения в сфере реализации инвестпроектов в Крыму
Учитель в классе школы
Названы наименее востребованные в России профессии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства
Казначейству могут передать полномочия по управлению резервом ФСС
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Правительство одобрило поправки об экспортных кредитах за счет ФНБ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:13Пушилин заявил, что в ДНР обсуждается вопрос ипотечного кредитования
10:10Правительство одобрило поправки о заявке субъектов МСП на закупки
10:08Индия провела 12 испытаний новейших противотанковых ракет
10:04В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе
10:00Правительство одобрило поправки об экспортных кредитах за счет ФНБ
09:53Правительство одобрило ратификацию "космического" соглашения СНГ
09:52Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:50Правительство одобрило изменения о материальной ответственности военных
09:49Аукционы по искусственным земельным участкам на воде могут отменить
09:44Правительство одобрило изменения в сфере реализации инвестпроектов в Крыму
09:41Казначейству могут передать полномочия по управлению резервом ФСС
09:37Встреча глав стран Центральной Азии может состояться в Ташкенте осенью
09:33Лукашенко подписал закон об амнистии к 75-летию освобождения Белоруссии
09:26Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении
09:15Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
09:04В ДТП в Амурской области пострадали девять человек
08:56Кемеровский аэропорт принимал самолеты с задержкой из-за тумана
08:47Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
08:41В Японии из-за ливней пострадали две женщины
08:21В Минфине оценили решение S&P подтвердить инвестиционный рейтинг России
Лента новостейМолния