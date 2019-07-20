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РИА Новости

Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком

05:41
138993
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева - министр обороны Украины Степан Полторак
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева - министр обороны Украины Степан Полторак
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева - министр обороны Украины Степан Полторак
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Украинские пользователи Сети отреагировали на инцидент между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком.
Ранее в Сети появилось видео, на котором Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны. При этом заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка позднее заявил, что глава государства не толкал министра, а попросил отойти в сторону.
Зеленский на публике оттолкнул министра обороны Украины
Вчера, 16:30
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Инцидент вызвал острую реакцию пользователей в украинском сегменте Сети.
"Скачки за электоратом продолжаются", - констатировал Игорь Моляренко.
"Прежде чем стать президентом, нужно научиться культуре поведения", - указала Светлана Рябова.
"Уважаемые люди, лицо Украины, а ведут себя, позор...", - отметила Нина Мяловская.
"Это хамло. Кто-то еще этого не понял?", - написала Оксана Черкасова.
При этом нашлись комментаторы, которые поддержали Зеленского.
"Правильно сделал. Только мало", - написал Петр Игнатенко.
"Браво", - прокомментировала Инна Глушко.
Президент Украины на совещании в Борисполе (Киевская область). Скриншот
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Обсудить 30
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Популярные комментарии
Чему тут удивляться? У нас чиновники есть и похлеще этого, украинского клоуна, вот видите он им не дает скучать.. "Спасибо" Путину за его назначения таких чинуш в наши гос.структуры, а то бы мы также заскучали без таких клоунов.
20 июля, 06:52
22ded.dedushka
13200047
Каков поп таков и приход...😂😂😂
20 июля, 06:04
Alex Ak.
28100003
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