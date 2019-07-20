Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Украинские пользователи Сети отреагировали на инцидент между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком.
Ранее в Сети появилось видео, на котором Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны. При этом заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка позднее заявил, что глава государства не толкал министра, а попросил отойти в сторону.
Вчера, 16:30Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Инцидент вызвал острую реакцию пользователей в украинском сегменте Сети.
"Скачки за электоратом продолжаются", - констатировал Игорь Моляренко.
"Прежде чем стать президентом, нужно научиться культуре поведения", - указала Светлана Рябова.
"Уважаемые люди, лицо Украины, а ведут себя, позор...", - отметила Нина Мяловская.
"Это хамло. Кто-то еще этого не понял?", - написала Оксана Черкасова.
При этом нашлись комментаторы, которые поддержали Зеленского.
"Правильно сделал. Только мало", - написал Петр Игнатенко.
"Браво", - прокомментировала Инна Глушко.