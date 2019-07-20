Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком

Ранее в Сети появилось видео, на котором Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны. При этом заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка позднее заявил, что глава государства не толкал министра, а попросил отойти в сторону.