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РИА Новости

Названы наименее востребованные в России профессии

05:32
34877
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель в классе школы
Учитель в классе школы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Учитель в классе школы. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров, а профессии продавцов и охранников не являются дефицитными, несмотря на количество вакансий, рассказали РИА Новости во ВНИИ труда.
Институт проанализировал спрос на работников со стороны крупных и средних организаций на основе данных Росстата.
"Низкий спрос на педагогов средней школы – 1,0% (0,7% - в 2016 году), бухгалтеров – 1,4% (1,1% - в 2016 году). Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заполнены, и можно говорить об удовлетворенном спросе", – сообщили во ВНИИ.
В институте также рассказали, что на рынке труда отсутствует потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также в среднем художественных галерей, музеев, библиотек.
Не относятся к дефицитным профессии продавцов и охранников, несмотря на их массовость: количество вакансий в этих сферах самое большое – на конец 2018 года 31,4 тысячи и 15,5 тысячи мест соответственно.
Не удовлетворен спрос на квалифицированные кадры в сферах сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.
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Выборочное обследование потребности крупных и средних организаций в работниках проводится Росстатом раз в два года. Несмотря на то, что данные в нем приведены на конец 2018 года, "по ним можно судить о ситуации, где и какие специалисты требуются", отметили во ВНИИ труда.
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России. В 2018 году представительницы слабого пола чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек), специалистами в области образования (3,7 миллиона), бизнеса и администрирования (3,3 миллиона).
Мужчины выбирали такие виды деятельности, как водитель или оператор подвижного оборудования (6,6 миллиона человек), рабочий металлообрабатывающего и машиностроительного производства (3,8 миллиона) или сферы строительства (2,2 миллиона).
Кроме того, среди мужчин много охранников (2,2 миллиона) и специалистов в области науки и техники (2,1 миллиона).
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Популярные комментарии
При Путине, самые востребованные профессии - это мошенники и бандиты. Раньше их нельзя было назвать профессиями, НО - Путин добился своим "самоотверженным" трудом во благо их процветания и их стали называть профессиональными...
20 июля, 06:46
22ded.dedushka
41301024
Я удивляюсь... В России 2,1 млн человек работает в науке, а мы плетемся в хвосте прогресса, единственное, в военной технике, еще что-то делаем, а остальное полная .... опа. И почти 20% населения только официально нищие, т.е. это люди которые голодают...
20 июля, 06:36
ccurio
2500205
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