В Алеппо заработал завод по производству цистерн для сжиженного газа

АЛЕППО (Сирия), 20 июл - РИА Новости. Крупнейший завод в промышленном районе Алеппо, на котором производят цистерны и резервуары для хранения и транспортировки сжиженного газа, возобновил свою работу в сирийском Алеппо.

"Наш завод работает с 1952 года, его открывал мой отец. До войны у нас были очень большие объемы производства, мы участвовали почти во всех стройках Алеппо, Дамаска, Дейр-эз-Зора. Нашу продукцию покупали даже в Европе", - рассказал директор завода.

Восстанавливать предприятие после войны пришлось практически с нуля. Боевики разграбили оборудование и украли весь материал. По словам главного технолога завода, восстанавливать его начали, когда бои шли еще совсем рядом.

Проблемы остаются и сейчас, главным образом - с оборудованием, в том числе и потому, что запчасти нельзя приобрести за рубежом из-за санкций. Но несмотря на это, спрос на продукцию велик, завод работает в три смены.

По словам директора, здесь готовы предложить рабочие места возвращающимся в свои дома беженцам, не отказывают и детям. "Вообще-то это не детское дело, но эти мальчишки такие настойчивые, ну как им откажешь", - отмечает он. При этом детей здесь стараются не нагружать, их основная задача - перенять опыт у старших.

Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.