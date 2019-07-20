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РИА Новости
Война в Сирии

В Алеппо заработал завод по производству цистерн для сжиженного газа

05:02
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© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"Вид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
Вид на город Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 20 июл - РИА Новости. Крупнейший завод в промышленном районе Алеппо, на котором производят цистерны и резервуары для хранения и транспортировки сжиженного газа, возобновил свою работу в сирийском Алеппо.
"Наш завод работает с 1952 года, его открывал мой отец. До войны у нас были очень большие объемы производства, мы участвовали почти во всех стройках Алеппо, Дамаска, Дейр-эз-Зора. Нашу продукцию покупали даже в Европе", - рассказал директор завода.
Восстанавливать предприятие после войны пришлось практически с нуля. Боевики разграбили оборудование и украли весь материал. По словам главного технолога завода, восстанавливать его начали, когда бои шли еще совсем рядом.
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Проблемы остаются и сейчас, главным образом - с оборудованием, в том числе и потому, что запчасти нельзя приобрести за рубежом из-за санкций. Но несмотря на это, спрос на продукцию велик, завод работает в три смены.
По словам директора, здесь готовы предложить рабочие места возвращающимся в свои дома беженцам, не отказывают и детям. "Вообще-то это не детское дело, но эти мальчишки такие настойчивые, ну как им откажешь", - отмечает он. При этом детей здесь стараются не нагружать, их основная задача - перенять опыт у старших.
Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииАлеппо (мухафаза)Сирия
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