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РИА Новости

В МЧС рассказали, как убедиться в съедобности гриба

03:33
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГрибы
Грибы
© РИА Новости / Антон Денисов
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Грибы. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Прежде, чем сорвать гриб, спасатели рекомендуют убедиться в его съедобности – всегда срезать грибы без "бахромы" на ножке, не собирать мягкие, водянистые слишком молодые или слишком старые грибы, в случае сомнений нужно сверяться с атласом-определителем, рассказали в МЧС.
Даже съедобные грибы нельзя собирать у обочин автотрасс или рядом с производственным предприятиями - они легко всасывают тяжелые металлы и ядовитые вещества, предупредили в ведомстве.
Кроме этого, как напоминают спасатели, не стоит собирать мягкие, слишком молодые водянистые или слишком старые грибы. Начинающим грибникам лучше всегда собирать грибы без "бахромы" на ножке и всегда сверяться с атласом-определителем.
В ведомстве подчеркнули, что некоторые народные приметы - чернеющая серебряная ложка, варящаяся с грибами, или окрасившийся лук, не говорят о токсичности или съедобности гриба. Кроме того, нельзя определить по вкусу, ядовит ли гриб - мухомор, например, имеет сладкий и приятный вкус, в то время как некоторые съедобные грибы – горькие.
Спасатели советуют не переедать грибов – это тяжелая пища, их нельзя есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и детям до 12 лет.
Если после употребления грибов появились тошнота, повышенная температура, диарея, расширенные зрачки и нарушение пульса, нужно немедленно вызвать врача - это могут быть первые признаки отравления, заключили в МЧС.
Galerina marginata
12 июля, 03:12
Названы ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными
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