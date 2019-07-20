В МЧС рассказали, как убедиться в съедобности гриба

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Прежде, чем сорвать гриб, спасатели рекомендуют убедиться в его съедобности – всегда срезать грибы без "бахромы" на ножке, не собирать мягкие, водянистые слишком молодые или слишком старые грибы, в случае сомнений нужно сверяться с атласом-определителем, рассказали в МЧС.

Даже съедобные грибы нельзя собирать у обочин автотрасс или рядом с производственным предприятиями - они легко всасывают тяжелые металлы и ядовитые вещества, предупредили в ведомстве.

Кроме этого, как напоминают спасатели, не стоит собирать мягкие, слишком молодые водянистые или слишком старые грибы. Начинающим грибникам лучше всегда собирать грибы без "бахромы" на ножке и всегда сверяться с атласом-определителем.

В ведомстве подчеркнули, что некоторые народные приметы - чернеющая серебряная ложка, варящаяся с грибами, или окрасившийся лук, не говорят о токсичности или съедобности гриба. Кроме того, нельзя определить по вкусу, ядовит ли гриб - мухомор, например, имеет сладкий и приятный вкус, в то время как некоторые съедобные грибы – горькие.

Спасатели советуют не переедать грибов – это тяжелая пища, их нельзя есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и детям до 12 лет.